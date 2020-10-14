Шесть тамбовских учителей включили в «Золотую тысячу» лучших педагогов страны

Учитель русского языка и литературы гимназии города Мичуринск Ольга Рожкова Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Шесть учителей из Тамбовской области включены приказом Министерства просвещения России в «Золотую тысячу» лучших педагогов страны. Они вошли в число победителей конкурса среди учителей, чей педагогический стаж насчитывает не менее трех лет. В этом году за победу боролись представители всех регионов России.

Победителями стали:

1) учитель русского языка и литературы Центра образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова (г. Тамбов) Олеся Богданова;

2) учитель физической культуры лицея № 14 имени Заслуженного учителя России А.М. Кузьмина (г. Тамбов) Анжела Капитонова;

3) учитель русского языка и литературы гимназии города Мичуринск Ольга Рожкова;

4) учитель химии школы № 22 с углубленным изучением отдельных предметов (г. Тамбов) Наталия Сай;

5) учитель математики лицея № 29 (г. Тамбов) Елена Топчий;

6) учитель начальных классов Тамбовской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Ирина Юдаева.

- Как отметила начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова, решение о включении педагогов в «Золотую тысячу» принимается ежегодно в канун Дня учителя по результатам конкурса, проводимого среди учителей, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.