Тамбовчанину грозит штраф за повреждение водопровода

Тамбовчанина, который занимался прокладкой водовода к садовым домикам СНТ «Заречье», СНТ «Здоровье», СНТ «ЮВЭМ» на Рассказовском шоссе, накажут за повреждение водовода. Авария произошла по его вине во время проведения земляных работ. Из-за порыва без воды в течение 10 часов оставались 45 домов частного сектора, 2 детских садах, а также Тамбовский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова.

- Прокурор Ленинского района города Тамбова вынесен постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 7.7 КоАП РФ, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

По закону за повреждение объектов и систем водоснабжения гражданам грозит штраф в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей, должностным лицам - от двух тысяч до трех тысяч рублей, юридическим - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.