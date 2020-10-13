Тамбовчане украли со сгоревшей фуры задний борт, чтобы сдать его в металлолом, но не смогли дотащить тяжелую конструкцию и бросили

12 октября в полицию сообщили о краже заднего борта грузового автомобиля, припаркованного на автотрассе Тамбов-Орел-Ливны. В сентябре текущего года дальнобойщик из Воронежа припарковал свою фуру «Ивеко», которая из-за технических неисправностей частично обгорела и вышла из строя у обочины. На протяжении нескольких недель владельцы не могли добраться до брошенного транспорта, а приехав 12 октября обнаружили, что у кузова пропал задний борт. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что кражу совершили двое мужчин 20 и 23 лет еще 3 октября. Жители села Дубовое приехали к месту парковки фуры на своем автомобиле, отсоединили металлический задний борт от кузова грузовика и попытались на тросах вывезти его, чтобы сдать в пункт металлолома. Но добыча оказалась настолько тяжелой, что похитители бросили её на полпути.

- Подозреваемые задержаны и дали признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - После проведения экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Виновным грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет. Ранее задержанные не привлекались к уголовной ответственности.