На берегах тамбовских рек продолжаются субботники

В Тамбовской области продолжаются мероприятия по уборке береговых территорий Всероссийской экологической акции «Вода России». На сегодняшний день в регионе прошло 75 субботников. Акция продлится до конца октября.

- На днях сотрудники управления по охране окружающей среды и природопользования области провели субботник на береговом участке реки Цна, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Работники Никольского и Новгородовского сельсоветов Рассказовского района провели мероприятия по уборке прибрежных территорий местных прудов, а также на участке реки Ломовис.

Участники субботников собрали десятки мешков мусора.

Кроме того, в первой декаде октября егеря и жители Тамбовщины также очистили от мусора берега водных объектов, расположенных на территориях региональных заказников Нижневоронинский на реке Ворорна, Хмелино-Кершинский на реке Кёрша, Моршанский на реке Питерка и Польновский на реке Сурёна.