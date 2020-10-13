В Тамбовской области нарушался порядок выплат медработникам за работу с коронавирусными больными

В Тамбовской области нарушался порядок и условия оплаты труда медработников, которые работали с заболевшими коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли в контрольно-счетной палате Тамбовской области после проведения мониторинга. Специалисты исследовали ситуацию с выплатами с апреля по август в управлении здравоохранения Тамбовской области, «Тамбовской областной клинической больнице имени В.Д. Бабенко» и в «Тамбовской инфекционной клинической больнице».

- По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения порядка и условий оплаты труда сотрудников государственных (муниципальных) органов, государственных (муниципальных) служащих, работников государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и казенных учреждений, - сообщает КСП Тамбовской области. – Утвержденный 8 октября отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в Счетную палату Российской Федерации.