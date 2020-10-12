В Тамбовской области перед судом предстанет мужчина, застреливший приятеля из обреза

После совершеня убийства мужчина скрылся, его задержали в Саратовской области Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов».

По версии следствия, вечером 30 мая этого года, обвиняемый приехал в кафе села Красносвободное Тамбовского района, где встретил своего знакомого, с которым конфликтовал около года. Обвиняемый подошел к нему, чтобы поприветствовать, но тот не стал с ним здороваться. В полночь присутствующие в кафе мужчины стали разъезжаться. На автомобильной стоянке около заведения между ними произошла очередная ссора из-за оскорблений потерпевшего в адрес обвиняемого.

Разозлившись, обвиняемый достал из автомобиля обрез охотничьего ружья, после чего выстрелил приятелю в голову и грудь. От полученных огнестрельных ранений 39-летний потерпевший скончался на месте преступления. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия и позже был задержан в Саратовской области.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.