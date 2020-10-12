Переход на карту «Мир» для тамбовчан отложили до конца года

Жители Тамбовской области смогут получать пенсии и другие выплаты на карты имеющегося у них банка. Ранее Центробанк установил срок перехода на отечественную платежную систему – 1 октября. Сейчас стало известно, что его продлили до 31 декабря 2020 года. В отделении ПФР по Тамбовской области сообщают, что клиенты Сбербанка РФ могут оформить карту «Мир в онлайн-сервисе Сбербанк Онлайн, на сайте банка или в офисах кредитной организации. Если у человека уже есть карта «Мир», то, например, для получения пенсии ему нужно в заявлении о доставке пенсии указать 20-значный номер такого счета. Если при замене действующей карты на карту «Мир» расчетный счет не меняется, то уведомлять об этом органы ПФР не нужно. Это необходимо делать только в случае изменения реквизитов банковского счета. Заявление удобнее всего подать в электронном виде через «Личный кабинет» на сайте ПФР в разделе «Пенсии» (сервис «Подать заявление о доставке пенсии») или через портал госуслуг.

- Приходить лично в клиентские службы Пенсионного фонда после подачи электронного заявления не требуется, - сообщают в отделении ПФР по Тамбовской области. - Также заявление о смене реквизитов можно подать через МФЦ, клиентские службы ПФР, предварительно записавшись на прием, либо направить его по почте.