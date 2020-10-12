В Тамбовской области на пожаре погибли пожилая женщина и ее сын

В поселке Свобода Никифоровского района 11 октября загорелся жилой дом. В момент возгорания внутри находилось два человека: 92-летняя женщина и ее 58-летний сын. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщение о пожаре поступило 22 часа 24 минуты.

- Спустя 5 минут первое пожарно-спасательное подразделение прибыло к месту пожара, - рассказали в региональном ГУ МЧС России. - Дом горел открытым пламенем по всей площади.

В 0 часов 9минут 12 октября пожар локализовали на площади 48 квадратных метров. В 0 часов 14 минут ликвидировали открытое горение. Во время разбора пожара были обнаружили тела жильцов дома.

- Причины и обстоятельства произошедшего в рамках процессуальной проверки устанавливают следователи регионального СУ СК России, - сообщает СКР по региону.