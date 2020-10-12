В Тамбовской области загорелась баня

11 октября в Кирсанове загорелась городская баня. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщение о происшествии поступило в 12 часов 24 минуты. Спустя 4 минуты на улицу Красноармейскую к месту пожара прибыли 2 отделения от пожарно-спасательной части № 18. В учреждении по всей площади открытым пламенем горела крыша.

- В результате пожара ни кто не пострадал, 10 человек были эвакуированы, - сообщает ГУ МЧС России по Тамбовской области. - В 13 часов 10 минут пожар локализовали, в 14 часов 10 минут ликвидировали открытое горение. Работа на месте пожара продолжалась до 17 часов 5 минут. С огнем боролись 4 отделения от ПСЧ-18, ПСЧ-34, ПЧ-17.