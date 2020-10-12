Тамбовчане могут поздравить Пушкинскую библиотеку с юбилеем в соцсетях

Пушкинская библиотека отмечает в 2020 году 190 лет со дня основания

2020 год — особенный для Тамбовской библиотеки имени А.С. Пушкина, ведь ей исполняется 190 лет. К этой дате сотрудники приготовили ряд новых проектов. Один из них заключается в том, что читатели могут поздравить библиотеку с днем рождения на страничках своих социальный сетей.

Принять участие в конкурсе могут все желающие, кто уже является читателем библиотеки или только собирается им стать. Для этого необходимо записать небольшое видео-, аудио- текстовое поздравление и разместить его в сети Интернет с хештегом #ПоздравляюПушкинскую190. Проиллюстрировать запись можно юбилейным логотипом.

- Можно, например, поделиться воспоминаниями своей студенческой юности, вспомнить чем тогда запомнилась вам библиотека, ее залы и фонд, какие самые любимые книги вы прочли благодаря ей, с кем встретились в ее стенах, рассказать, что сегодня привлекает вас в ней и чем она интересна, высказать добрые пожелания учреждению и его сотрудникам. Конечно же, ждем и участия в акции наших коллег-библиотекарей, надеемся и на поддержку со стороны VIP-друзей Пушкинской! - сообщают в пресс-службе Пушкинской библиотеки. - Все поздравления будут просмотрены, услышаны и прочитаны, а также размещены в сообществах социальных сетей Пушкинской библиотеки, на других ее электронных ресурсах. А завершится Интернет-марафон поздравлений 31 декабря с последним ударом Кремлевских курантов в 2020 году.

Фото: Пушкинская библиотека