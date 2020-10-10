Тамбовчанам запретили ходить в лес

Ограничение на пребывание граждан в лесах вводится в связи с установлением на территории Тамбовской области IV (высокого) и V (наивысшего) классов пожарной опасности. Ограничение будет действовать с 10 октября в течение 20 дней.

Под ограничения попадают леса, расположенные на территории Бондарского, Вернадского, Горельского, Кирсановского, Мичуринского, Моршанского, Серповского, Степного, Тамбовского, Уваровского, Хоботовского, Цнинского, Челнавского лесничеств. На территории указанных лесов запрещено нахождение людей и въезд транспорта за исключением мест, предоставленных под культурно-оздоровительные цели.

- Ограничения не распространяются на граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов, а также проведения аварийно-спасательных работ, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.