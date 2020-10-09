В Тамбове откроется новая лаборатория для тестирования на коронавирус

Планируется,, что в новой лаборатории будут делать до одной тысячи тестов за день Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В областном центре на базе Тамбовской областной клинической больницы откроется дополнительная ПЦР лаборатория для выявления новой коронавирусной инфекции. Такое решение было принято с целью увеличения охвата населения тестированием на наличие COVID-19.

Известно, что в настоящее время происходит закупка лабораторного оборудования, ремонт помещений, а также подготовка кадров. В новой лаборатории планируется делать до одной тысячи тестов в день.

- Открытие лаборатории снимет вопросы с тестированием на коронавирус, потребность в котором сейчас возросла, поскольку тест требуется не только для выявления заболевших среди лиц с симптомами респираторных заболеваний, но и также тем, кто выезжает за пределы региона и тем, кто госпитализируется в рамках оказания плановой медицинской помощи. Кроме тестирования на коронавирусную инфекцию мы должны тестировать и на грипп и на другие заболевания, - сказала первый заместитель начальника управления здравоохранения Ольга Виницкая.