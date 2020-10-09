В Мичуринске на стадионе «Локомотив» положили новое футбольное покрытие

Спортсмены уже могут приступать к тренировкам на новом футбольном поле Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Мичуринске подошли к концу работы по модернизации стадиона «Локомотив», которые проводились в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». По информации регионального управления по физической культуре и спорту, подрядчик выполнил все обязательства, и теперь спортсмены могут приступать к тренировкам.

- На стадионе выровняли часть основания, заменили искусственное покрытие футбольного поля. Все работы выполнены в соответствии с современными требованиями. Благодаря укладке нового покрытия, была увеличена зона безопасности, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Стоимость работ составила более 17 миллионов рублей, из которых около 15 миллионов рублей было выделено из федерального бюджета.