22-летний тамбовчанин задержан с крупной партией синтетических наркотиков

В Тамбове на улице Лесной сотрудники полиции задержали 22-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

При досмотре у парня нашли два свертка с запрещенными синтетическими веществами. Экспертиза показала, что в них находилось 30 грамм амфетамина и 88 грамм метилэфедрона.

В отделе полиции молодой человек признался, что купил партию наркотиков через Интернет, чтобы в дальнейшем продавать их на территории Тамбовской области.

- В отношении тамбовчанина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п.Г ч.4 ст.228.1 УК РФ ««Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение данного преступления в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.