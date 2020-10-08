Тамбовчане могут позвонить на горячие линии поликлиник и больниц

Из-за роста заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом, система здравоохранения области работает в условиях повышенной нагрузки. Для того, чтобы люди могли оперативно получить актуальную информацию об оказании медицинской помощи, в лечебных учреждениях действуют горячие линии.

Обращения граждан принимают по специально выделенным телефонам и через интернет сайты. Номера телефонов, а также способы обратной связи размещены на всех сайтах государственных лечебных учреждений. В управлении здравоохранения области отмечают, что все обращения находятся на особом контроле и ни одно из них не останется без ответа.

- В настоящее время врачи участковой службы работают в условиях сверхнагрузки, поэтому не исключены случаи, когда заболевшему приходится долго ждать посещения доктора, - говорят в областном управлении здравоохранения. - Просим с пониманием отнестись к ситуации. Сейчас медики работают практически на износ. Но, несмотря на риск заражения и увеличение количества вызовов, они продолжают оказывать помощь пациентам.

Обращения граждан по вопросам оказания медицинской помощи круглосуточно принимают и по телефону горячей линии управления здравоохранения (84752)45-45-86.