В Тамбовской области нашли тело бизнесмена Павла Игумнова

Павел Игумнов

Бизнесмена Павла Игумнова, поиски которого велись с 21 августа этого года, нашли мертвым.

По версии следствия, в день исчезновения 56-летний мужчина на автомобиле «Toyota Land Cruiser 100» выехал из офиса на улице Интернациональной города Тамбова по направлению к городу Моршанску, где он жил, но домой так и не вернулся. На следующий день во время поисковых мероприятий автомобиль, на котором он передвигался, обнаружили в районе 39 км автодороги «Тамбов-Шацк». В СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По подозрению в причастности к его исчезновению задержали и заключили под стражу трое мужчин в возрасте 63, 60 и 59 лет.

Сейчас стало известно, что предприниматель мертв. Вечером 7 октября тело мужчины обнаружили в подвале одного из гаражей в поселке Строитель Тамбовского района.

- В настоящее время по делу продолжается проведение следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств исчезновения и гибели потерпевшего, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Для установления точной причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.