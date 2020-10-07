На трассе в Тамбовском районе столкнулись два грузовика: одна из машин загорелась

После столкновения один из грузовиков загорелся Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

Авария с участием грузовых автомобилей, один из которых перевозил металлические трубы, а второй – утеплитель, произошла в районе села Стрельцы Тамбовского района в 14 часов 39 минут. По предварительным данным один из грузовиков «догнал» на дороге другой.

Один из грузовиков вез металлоконструкции Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

После столкновения загорелся прицеп автомобиля «Mercedes», за рулем которого находился 55-летний водитель из Волгограда. Вторым участником аварии, по данным УГИБДД по Тамбовской области, стала «Scania», которой управлял 36-летний сербский водитель.

- Ликвидация пожара проводилась силами двух отделений пожарно-спасательных частей, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – В 15 часов 33 минуты он был полностью ликвидирован.