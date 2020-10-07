В Тамбове буккроссинг-акция «Читающий бульвар» уходит на каникулы

В Тамбове сотрудники библиотеки подвели итоги ежегодной буккроссинг-акции «Читающий бульвар», которая проходит на протяжении четырех лет в летний период на Набережной.

Из-за того, что в этом году бушевала пандемия, старт акции дали только в августе. Библиотекари старались делать подборки книг, исходя из запросов аудитории. Были также тематические подборки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и другим знаменательным датам.

В сентябре библиотекари предложили продолжить буккроссинг в мини-сквере у памятника Агапкину и Шатрову, однако постоянным участникам акции это место не очень понравилось, т.к. по их словам, Набережная более «располагала к чтению и прекрасному».

Поскольку лето подошло к концу, а с ним и первый месяц осени, закончилась и акция «Читающий бульвар». Однако тамбовчане могут не беспокоиться, осенний и зимний буккроссинг будет продолжен в более уютных местах: в вестибюле Пушкинской библиотеки, в ТРЦ «Акварель», а также в МФЦ.

- Буккроссинг-акция «Читающий бульвар» уходит на каникулы до нового сезона в 2021 году!, - сообщили в пресс-службе Пушкинской библиотеки.