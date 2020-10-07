70-летний тамбовчанин погиб на трассе в Мордовском районе, оказавшись под колесами иномарки

Полицейские выясняют, что пожилой мужчина делал ранним утром на дороге Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб пенсионер, произошла 6 октября в 4 часа 30 минут на 98 километре автодороги «Каспий-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-Орел-Тамбов», проходящей по территории Мордовского района. 47-летний водитель автомобиля «Renault Fluence» наехал на 70-летнего пешехода, который находился на дороге.

- В результате аварии пожилой мужчина на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Обстоятельства ДТП устанавливаются.