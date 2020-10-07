Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

70-летний тамбовчанин погиб на трассе в Мордовском районе, оказавшись под колесами иномарки

Пожилой мужчина скончался до приезда скорой
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Полицейские выясняют, что пожилой мужчина делал ранним утром на дороге

Полицейские выясняют, что пожилой мужчина делал ранним утром на дороге

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб пенсионер, произошла 6 октября в 4 часа 30 минут на 98 километре автодороги «Каспий-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-Орел-Тамбов», проходящей по территории Мордовского района. 47-летний водитель автомобиля «Renault Fluence» наехал на 70-летнего пешехода, который находился на дороге.

- В результате аварии пожилой мужчина на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ДТП