На Тамбовщине будут готовить ветеринарных врачей

В Мичуринском ГАУ все готовок к началу занятий в заочной форме обучения по специальности «Ветеринария». Сформировано 70 мест для абитуриентов. Начало занятий запланировано на конец октября.

В 2019 году университету для приобретения приборов и учебно-лабораторного оборудования, создания и оснащения специализированных лабораторий, кабинетов и аудиторий было выделено дополнительное финансирование в объеме больше 50 миллионов рублей.

Совместно с работодателями крупных сельхозпредприятий области согласован перечень приобретаемого для учебного процесса оборудования и приборов, разработана образовательная программа, проведена работа по повышению квалификации педагогов вуза.

На сегодняшний день на кафедре оборудованы 9 специализированных современных лабораторий для проведения занятий по анатомии и физиологии животных, ветеринарной фармакологии, биотехнике размножения, ветеринарно-санитарной экспертиз и другому.

Для развития кадрового потенциала новой кафедры открыта подготовка кадров высшей квалификации по программам аспирантуры по трем новым профилям ветеринарной направленности. В 2021 году планируется прием студентов на очную форму обучения.

- Сейчас ветеринарных специалистов в Тамбовской области готовят только средние специальные учебные заведения: Кирсановский аграрно-промышленный колледж и Жердевский колледж сахарной промышленности, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В них обучаются около 200 человек, а ежегодный выпуск составляет около 70 человек.