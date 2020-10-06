В мичуринском кафе ночью избили троих посетителей

В Мичуринске полицейские установили личности виновников драки в одном из городских кафе, которая произошла 6 сентября этого года. Так, в ночное время, в заведении завязалась словесная перепалка между посетителями, переросшая в драку. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили двоих мужчин и женщину с телесными повреждениями.

Полицейскими в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности трех человек, причастных к совершению преступления.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.