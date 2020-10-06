В Тамбове снова ищут подрядчика для ремонта филармонии

За 824 млн здание ремонтировать никто не захотел, теперь предлагают и того меньше Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбове снова пытаются найти подрядчика для завершения реконструкции концертного зала, расположенного на ул. Державинской. Его ремонт длится с 2013 года. Предыдущий тендер на выполнение этих работ, который управление градостроительства и архитектуры объявило в июне этого года, признали несостоявшимся, потому что ни одного желающего завершить проблемную стройку тогда не нашлось. За работу подрядчику предлагали 824 миллиона рублей. Сейчас условия тендера, который разместили на сайте госзакупок 5 октября, изменили. За завершение реконструкции предлагают уже почти 706 миллионов рублей, что на 118 миллионов рублей меньше.

- Контракт финансируется за счет средств бюджета Тамбовской области, - говорится в документах закупки. – Работы должны быть выполнены до 30 июня 2022 года.

Свои заявки потенциальные претенденты на достройку филармонии, как следует из документов закупки, должны подать до 13 октября.