В Моршанске произошел пожар на текстильной фабрике

Пожарные выясняют причины ЧП Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

В городе Моршанске произошел пожар в одном из цехов местной текстильной фабрики. Как рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщение о возгорании поступило в 14 часов 4 минуты. Через 2 минуты первое пожарно-спасательное подразделение от ПЧ-39 прибыло к месту пожара. Как выяснилось, горела крыша цеха на площади 700 кв. м.

- В 15 часов 36 минут ранг пожара повысили до 2 номера, - сообщает ГУ МЧС России по Тамбовской области. - В 15 часов 50 минут его локализовали на площади 700 квадратных метров, в 16 часов 6 минут ликвидировано открытое горение. Угроза распространения пожара на соседние здания и сооружения отсутствует.

В результате пожара ни кто не пострадал. К тушению привлекались 27 человек и 10 единиц техники, из них 25 человек и 9 единиц техники от МЧС России. Причины пожара устанавливаются. Сейчас спасатели ликвидируют последствия возгорания.