Тамбовчан переводят на удаленную работу

Работать на "удаленке" порекомендовали сотрудникам на гражданско-правовых договорах

5 октября администрация области внесла очередные изменения в постановление о мерах по снижению распространения коронавируса. Как следует из документа, работодателям региона рекомендовано перевести на удаленную работу максимальное количество специалистов, с которыми у них заключен не трудовой, а гражданско-правовой договор. Делается это с целью «минимизации очного пребывания сотрудников на рабочих местах», особенно это касается людей старше 65 лет.

- Работодателям также следует ограничить направление сотрудников в служебные командировки и делать это только в случае крайней необходимости, - говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 5 октября.