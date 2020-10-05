И.о. вице-губернатора Тамбовщины стал Алексей Кондратьев

Алексей Кондратьев Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

5 октября, во время оперативного совещания, губернатор Александр Никитин представил Алексея Кондратьева в качестве исполняющего обязанности заместителя главы администрации, который будет курировать управление лесами Тамбовской области, управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области, управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области.

- Алексею Кондратьеву 48 лет, родился в селе Пичаево Тамбовской области. С 2015 года представлял наш регион в Совете Федерации РФ, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области.