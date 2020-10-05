В Мичуринске столкнулись иномарка и скутер, за рулем которого был 13-летний подросток

За рулем скутера находился 13-летний подросток Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали двое подростков, произошла 4 октября в 17 часов 50 минут на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог улиц Тимирязева и Заречная города Мичуринска. 45-летний водитель автомобиля «Lifan Solano» столкнулся со скутером «Lifan LF», под управлением тринадцатилетнего мальчика.

- В результате ДТП водителя и 12-летнего пассажира скутера доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.