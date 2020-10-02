В Котовске выберут нового мэра

В Котовске городской Совет народных депутатов объявил о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Он пройдет 27 ноября. Документы для участия в нем можно подать по адресу: город Котовск, ул. Свободы, 8, кабинет 204. Они принимаются с 22 октября по 23 ноября включительно, в рабочие дни.

- В конкурсную комиссию войдут 10 человек, половина ее сформирована из состава горсовета, - сообщили в пресс-службе администрации города Котовска.

Напомним, что действующим мэром Котовска является Алексей Плахотников, который занимает эту должность с 2012 года. В 2015 году депутаты Котовского горсовета назначили его главой города, продлив полномочия на еще один срок.