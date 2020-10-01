На реализацию нацпроекта «Образование» в Тамбовской области направят 1,3 млрд рублей

В 2020 году финансирование нацпроекта «Образование» в Тамбовской области составляет 1,3 миллиарда рублей, в том числе более 1 миллиарда рублей — это средства федерального бюджета. При этом объем финансирования к уровню 2019 года увеличен почти вдвое.

Так, в этом году Тамбовщина получила федеральную поддержку на реализацию одиннадцати мероприятий, входящих в нацпроект«Образование», а в прошлом году – восьми.

- План ввода в эксплуатацию новых образовательных объектов в сентябре 2020 года выполнен в полном объеме. 1 сентября 2020 года в регионе был открыт первый Центр цифрового образования детей «IT-куб. Тамбов». На текущий момент в него уже зачислено 400 обучающихся. 29 сентября состоялся Марафон открытия 42 Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в которых сейчас обучается 6 тысяч детей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Кроме того, в регионе с сентября в дистанционном формате работает мобильный технопарк «Кванториум», где занимаются 280 человек. Также досрочно открыты четыре современные мастерские в педагогическом колледже.