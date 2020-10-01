В Тамбове начали демонтаж моста на улице Базарной

Мост собирались начать разбирать еще в середине августа, но к работам приступили лишь сейчас Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове начали разбирать мост на улице Базарной, возраст которого превышает 100 лет. Разобрать сооружение обещают к концу этой недели.

- После реконструкции здесь появится водопропускная двухочковая труба, которая представляет из себя круглую металлическую гофрированную конструкцию отверстием 2 метра. Таких труб здесь будет две. Общая длина - 64 метра,- пояснил генеральный директор муниципального учреждения «Дирекция городских дорог» Юрий Зарапин. - Также укрепление данной трубы, и насыпь, и земполотно над трубой будут выполнены из габионной конструкции — металлической сетки, заполненной булыжным камнем.

Перед тем, как приступить к разборке разрушающейся конструкции, сотрудники муниципального учреждения «Дирекция городских дорог» провели подготовительную работу: согласовали и организовали выполнение защиты газопровода среднего давления, перенос подземных коммуникаций, переустройство линии связи. Кроме того, начата разборка контактной троллейбусной сети и линии освещения.

- После демонтажа основного каркаса, мы должны очистить берег реки от старого строения, - поясняет исполнитель работ Анатолий Скурлатов. - Потом мы должны направить русло реки по другому направлению, заключить ее в трубы по временной схеме, потому что там, где сейчас течет река, мы должны произвести выемку грунта и заложить фундамент под основной мост. Потом оно вернется в прежнее направление.

После реконструкции моста на улице Базарной появится новая четырехполосная дорога с трехслойным дорожным покрытием, современные опоры освещения. Магистраль будет отвечать всем нормативным требованиям и по категории, и по долговечности, и по несущей способности.

Согласно заключенному контракту окончание работ запланировано на 20 ноября. Пока сроки остаются неизменными. При необходимости подрядчик готов работать в 2 смены.