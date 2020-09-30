В Тамбовской области вернули запрет на проведение массовых мероприятий

Появились очередные изменения в постановление администрации области о введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории региона. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Никитин.

- В соответствии с изменениями в регионе введен запрет на проведение массовых и публичных мероприятий в организациях, если это не связано с профилем их деятельности, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Театры, кинотеатры и концертные организации могут работать с соблюдением мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.

Ограничения не распространяются на проведение общих собраний собственников многоквартирных домов, публичных слушаний и общественных обсуждений, физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы, культурных массовых мероприятий и конноспортивных соревнований на открытом воздухе при условии принятия дополнительных санитарных мер, рекомендованных Роспотребнадзором.