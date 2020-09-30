Тамбовские заключенные пойдут под суд за взятку УФСИНовцу

В следственном отделе по Октябрьскому району города Тамбова СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 25 и 31-летнего мужчин, отбывающих наказание в одной из исправительных колоний региона. Они подозреваются в совершении преступления по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По версии следствия, в январе текущего года один из заключенных обратился к знакомому ему ранее сотруднику колонии с предложением проносить на территорию исправительного учреждения за денежное вознаграждение запрещённые предметы - мобильные телефоны, зарядные устройства и наушники. Эту просьбу сотрудник колонии согласился выполнить. За каждый пронесенный мобильный телефон в зависимости от марки, подозреваемые со своих Qiwi-кошельков переводили на банковскую карту УФСИНовца от 1 до 5 тысяч рублей.

- Коррупционная схема выявлена сотрудниками ОСБ регионального УФСИН России совместно с УФСБ России по Тамбовской области, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Уголовное дело в отношении сотрудника колонии, обвиняемого в совершении должностных и коррупционных преступлений, в настоящее время рассматривается в суде. Следствию удалось доказать получение им от указанных осужденных 80 тысяч рублей незаконного денежного вознаграждения.