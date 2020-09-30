В Тамбовской области мужчина с ножом в руках угрожал убийством знакомому

В Мичуринске полицейские задержали 57-летнего местного жителя, который угрожал убийством своему 35-летнему знакомому. Инцидент произошел в микрорайоне Кочетовка. На улице Садовой в одном из дачных домов между ними произошел конфликт, который чуть не закончился трагедией.

Задержанный решил доказать, что он прав с помощью холодного оружия и схватил со стола кухонный нож. Затем он стал высказывать угрозы убийством в адрес знакомого. После того, как ссора утихла, последний обратился в полицию.

- В отделе полиции от злоумышленника, у которого был изъят нож, получены признательные показания. Установлено, что ранее мужчина уже не раз преступал черту закона. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством».