Тамбовчанин, не плативший алименты, проведет два года в колонии строгого режима

В Советском районном отделении УФССП России по Тамбовской области находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с местного жителя. Добровольно выплачивать их мужчина не спешил, к тому же, нигде не работал. В итоге он накопил задолженности в 250 тысяч рублей.

В связи с тем, что тамбовчанин долгое время не выплачивал алименты своему ребенку, его привлекли к административной ответственности и назначили 30 часов обязательных работ. Однако на путь исправления мужчина так и не встал.

Затем в отношении должника возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и передали судье на рассмотрение.

- Приговором судьи тамбовчанин признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Ему назначили два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.