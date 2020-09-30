В Тамбовской области перед судом предстанет молодой человек, ударивший инспектора ДПС по лицу

В Уметском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

По версии следствия, ночью 31 июля этого года, водитель легкового автомобиля с явными признаками алкогольного опьянения был приглашен полицейским в патрульный автомобиль для составления административного материала ст. 12.26 КоАП РФ «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования». В этот момент возмущенный молодой человек набросился на инспектора ДПС с кулаками и ударил его по лицу.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.