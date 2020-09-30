На набережной в Мичуринске будет бесплатный Wi-Fi

В будущем бесплатный Wi-Fi будет доступен на всей территории мичуринской набережной Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Мичуринске на набережной строящийся ландшафтный парк оборудуют Wi-Fi - передатчиками. Так что воспользоваться бесплатным доступом к интернету сможет любой житель или гость наукограда. Достаточно будет найти сеть и пройти авторизацию.

- Пока бесплатный Wi-Fi покроет один участок ландшафтного парка – от Молодежного до Детского пляжа. Для этого установят несколько передатчиков. Необходимые инженерные сети уже готовят. Новинку планируют запустить в декабре этого года. А в перспективе бесплатный Wi-Fi будет доступен на всей территории мичуринской набережной, это порядка 3,5 километров, - сообщили в пресс-службе города Мичуринска.