Коронавирус в Тамбове, последние новости на 30 сентября: прирост больных за сутки составил 32 человека

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 30 сентября, достигло 7762 человек. Из них выздоровели 7010 человек, 50 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 43 жителей региона. Среди них 14 мужчин и 27 женщин в возрасте от 19 до 71 года, а также двое мальчиков 10 и 13 лет. Растет и число тамбовчан, оказавшихся в больнице.

- На госпитализации находятся 400 человек, из них диагноз «пневмония» у 333 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.