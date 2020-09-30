В Тамбовской области стартует отопительный сезон

В Тамбовской области дали старт отопительному сезону. Пуск тепла в социальные учреждения осуществляется по заявкам. Дата начала отопительного периода в социальных учреждениях определяется постановлением или распоряжением местного органа власти. Так, тепло в школы, больницы, детские сады Мучкапского района может поступать с 21 сентября. В социальные учреждения Петровского, Сосновского и Знаменского районов - с 22 сентября, Пичаевского района - 25 сентября, городов Тамбов и Котовск - 28 сентября, Гавриловского района - 1 октября. В жилом фонде Котовска начаты работы по запуску теплоносителя.

- Что касается пуска тепла в многоквартирные дома, то по нормам отопительный период стартует, когда среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении пяти дней составляет +8 градусов Цельсия и меньше, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.