С оборонного завода в Тамбове похитили 23 миллиона рублей

В апреле 2018 года в Следственном управлении УМВД России по Тамбовской области по материалам УФСБ региона было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Поводом стало хищение крупной суммы на одном из оборонных заводов города Тамбова. Преступление произошло в процессе реализации Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 гг». В процессе его расследования выявлено, что два ответственных работника завода и два представителя коммерческих структур организовали проведение торгов, где умышленно завысили реальную стоимость оборудования, приобретаемого для нужд завода. Завладев в период с сентября 2016 года по июль 2017 года денежными средствами завода свыше 23 миллионов рублей, подозреваемыми были проведены финансовые операции с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными средствами.

В рамках расследования следствие выявило еще одно преступление, совершенное подозреваемыми, после чего было возбуждено другое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Позже оба уголовных дела были объединены в одно производство. Сотрудниками правоохранительных органов назначены и проведены почерковедческие и экономические экспертизы, установлены и опрошены свидетели, собраны улики и доказательства совершения преступления в особо крупном размере.

- По окончании расследования с обвинительным заключением оно было направлено в суд для принятия окончательного решения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - 24 сентября текущего года суд признал четырех обвиняемых виновными в совершении инкриминируемых преступлений и назначил наказание в виде трех и четырех лет лишения свободы.