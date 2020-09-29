Тамбовские следователи проведут проверку по факту обрушения гаражей и гибели человека

Следователи продолжают работу на месте происшествия Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

Следователи регионального СКР проведут доследственную проверку по факту ЧП, которое произошло 29 сентября на улице Монтажников в ГСК «Альфа». Здесь взорвался газовый баллон, в результате чего четыре гаража оказались разрушены. Под завалами спасатели обнаружили тело 66-летнего мужчины. По одной из версий, причиной произошедшего стал мощный хлопок при проведении ремонтных работ автомобиля, оборудованного газовым баллоном, в одном из гаражей. Не исключено, что ремонтом занимался именно погибший.

- По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области организовано проведение процессуальной проверки, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Следователи продолжают работу на месте трагедии.