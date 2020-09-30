Тамбовчанина задержали за серию краж из магазинов Мичуринска

В дежурную часть полиции по городу Мичуринску поступили сообщения о том, что в нескольких магазинах, расположенных на улицах Герасимова и Интернациональной, были совершены три кражи продуктов питания и бытовой химии. Общий ущерб превысил 10 тысяч рублей.

Полицейским удалось выйти на след вора и задержать его. Им оказался 20-летний житель Тамбова, ранее неоднократно судимый за схожие преступления на территории Тамбовской области.

- В настоящее время по фактам краж решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.