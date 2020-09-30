Мошенники предлагают тамбовчанам платные услуги от имени телецентра

Сотрудники Тамбовского телецентра стали регулярно получать тревожные сигналы о случаях мошенничества с установкой оборудования для приема сигналов цифрового эфирного телевидения в квартирах телезрителей.

Опрятно одетые молодые люди, представляясь сотрудниками телецентра, предлагают за 2,5–4 тысячи рублей настроить приставки и антенны. В ряде случаев аферисты начинают с «соцопроса о качестве вещания» и далее предлагают купить у них оборудование по завышенной цене.

Тамбовский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети – РТРС (Тамбовский телецентр) напоминает, что предприятие не занимается установкой и продажей приемного оборудования. Такие услуги могут оказывать сервисные службы. Однако если они представляются сотрудниками телецентра (РТРС), то это явный обман, за которым может скрываться мошенничество.

При этом настройка приставки или телевизора для приема цифрового телевидения не требует специальных знаний. На телевизоре достаточно включить функцию «автопоиск», и он найдет все каналы. Приставку надо подключить к телевизору соответствующими кабелями и включить на них функцию «автопоиск». Правда, все это сработает, если правильно подобрана и установлена приемная антенна.

Вещание в цифровом формате осуществляется только в дециметровом диапазоне, это обусловлено техническими особенностями цифрового сигнала. Антенны, предназначенные для метрового диапазона частот мало эффективны для дециметрового диапазона те, кто не успел обновить свое оборудование и попытался настроить «цифру» на новом приемнике со старой антенной, столкнулись с периодическим пропаданием телесигнала. Прежняя антенна что-то ловит, но не всегда. Проблему решает только замена антенны на дециметровую. Самый подходящий тип — «ёлочка».

- Самостоятельно установить наружную антенну могут далеко не все телезрители, и тогда действительно требуется помощь квалифицированных специалистов сервисных центров, которые не имеют отношения к РТРС, - поясняют в пресс-службе администрации Тамбовской области.