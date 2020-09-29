Тамбовские полицейские разыскивают мужчину, который украл чужой автомобиль

Полицейские просят тамбвочан позвонить по указанному номеру, если они узнали мужчина и у них есть информация об его местонахождении Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове полицейские просят местных жителей оказать содействие в розыске подозреваемого в краже автомобиля «ВАЗ-21099», которая была совершена 24 сентября этого года в 23:15 на улице Успенской, д.20а.

С заявлением о краже машины в отдел полиции №2 УМВД России по городу Тамбову обратился 59-летний мужчина, который не обнаружил свой автомобиль около дома. В настоящее время сотрудники полиции ведут поиски злоумышленника.

- Если вам знаком этот человек, известно его местонахождение сообщите об этом в полицию. Полицейские обращаются ко всем, кто располагает информацией, значимой для раскрытия данного преступления, или кто может сообщить сведения о личности предполагаемого подозреваемого, сообщить ее по телефону: 8 (4752) 44-12-40. Анонимность гарантирована, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.