Стал известен окончательный состав Тамбовской городской Думы

Состав думы седьмого созыва сильно обновился

Стало окончательно известно, кто займет депутатские кресла в Тамбовской городской думе. Утвержденный список депутатов опубликовали в городском избиркоме. Как следует из документа, самой многочисленной в городском парламенте будет партия «Родина». Ее представители получают 26 мандатов из 36. Выборы в одномандатных округах от этой партии выиграли Татьяна Занина, Любовь Шанина, Дмитрий Жданов, Андрей Ермак, Наталья Коршикова, Сергей Моисеев, Дмитрий Кислинский, Евгения Стивкина, Александр Ушков, Владимир Гильбих, Евгений Ермолаев, Алексей Журавский, Валерий Стариков, Елена Леонова, Владимир Хорев, Дмитрий Борисов и Артем Саблин. По спискам в гордуму прошли еще 9 представителей «Родины». Это Дмитрий Горенков, Сергей Мягких, Ирина Хаманова, Ольга Леонова, Виктория Зотова, Татьяна Назаренко, Вячеслав Занин, Елена Кулакова и Светлана Лакоценко.

Вторым по численности блоком в гордуме будут «единороссы». В одномандатном округе на выборах победила Марина Македонская, еще пять представителей этой партии прошли по спискам. Депутатами станут Александр Орионов, Константин Черкасов, Альберт Дорожкин, Михаил Краснянский и Ольга Андреева.

Артем Александров и Максим Жалнин будут представлять в городском парламенте коммунистов. От «эсеров» в думу прошел Артур Новокрещенов, от ЛДПР – Олег Морозов.