Тамбовщине в 2021 году выделят около 250 млн рублей на благоустройство дворов и общественных территорий

В 2021 году Тамбовская область получит около 250 млн рублей федеральных средств на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Соответствующее соглашение подписали региональная администрация и Минстрой России.

На данный момент известно, что в рамках программы будет благоустроено 158 дворов и 105 общественных территорий.

- Все муниципалитеты должны завершить контрактование по объектам благоустройства 2021 года до 1 ноября текущего года. После этого количество территорий, которые изменят внешний облик, может быть скорректировано, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.