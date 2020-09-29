В Тамбове автомобиль сбил 9-летнего мальчика, который на самокате внезапно выехал на дорогу

Мальчик внезапно выехал под колеса машины Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 28 сентября в 12 часов дня на улице Свободной во дворе дома №16 города Тамбова. 60-летний водитель автомобиля «Renault Logan» наехал на девятилетнего мальчика, который выехал на самокате на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

- В результате аварии мальчик получил травмы, на автомобиле скорой медицинской помощи ребенка доставили в ТОГБУЗ «Детская областная больница», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.