Тамбовскому магазину, который использовал мат в рекламе, грозит крупный штраф

Тамбовское УФАС России 25 сентября признало ненадлежащей рекламу курительных принадлежностей с использованием мата. Поводом для возбуждения дела послужило обращение жителя города, который посчитал рекламу, размещенную на жилом доме, оскорбительной.

Установлено, что в городе Тамбове на улице Мичуринской на фасаде жилого дома размещалась реклама реализуемых в магазине «Калян базар» товаров (принадлежностей для прибора курения - кальяна) с указанием нецензурного выражения «Не надо стесняться быть А#......».

Как установили в антимонопольной службе, в рекламе использованная фраза имеет устойчивое бранное (нецензурное) выражение, фраза визуально выделяется из ряда перечисленных товаров в рекламе и имеет свое предельно понятное и считываемое значение. что нарушает традиционно сложившиеся в обществе нравственные нормы и противоречит правилам приличия, нормам общественной морали и нравственности.

Вывеска находилась на всеобщем обозрении, поскольку распространялась на одной из центральных улиц города, т.е. была доступна для всех без исключения, в том числе детей. Размещение рекламы с использованием данного нецензурного выражения нарушает запрет, установленный частью 6 статьи 5 Закона о рекламе.

Кроме того, в рассматриваемом случае рекламировались курительные принадлежности для прибора курения – кальяна, что в силу пункта 8 статьи 7 Закона о рекламе недопустимо.

Предписание владельцу магазина не выдавалось, потому что он сам устранил нарушение.

- Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Тамбовского УФАС России для возбуждения административного производства по части 4 статьи 14.3.1 КоАП РФ, - сообщают в УФАС по Тамбовской области. - За такое нарушение предусмотрен административный штраф на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.