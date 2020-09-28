Две жительницы ближнего зарубежья собирались сбыть в Тамбове более килограмма героина

В Тамбове в районе улицы Пионерской задержали двоих жительниц ближнего зарубежья 23 и 27 лет по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В ходе личного досмотра у каждой из них стражи порядка нашли по 50 граммов героина.

В дальнейшем полицейские провели обыск в съемной квартире, где проживали задержанные. Там они обнаружили более одного килограмма героина. Наркотик был упакован в свертки различного веса. Стражи порядка изъяли все наркотические средства и направили их на экспертизу.

В отношении женщин возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Им грозит от 15 лет тюрьмы вплоть до пожизненного заключения.

- Следствием установлено, что данные женщины прибыли в Тамбов из другого российского региона для распространения бесконтактным способом наркотических средств. Устанавливаются факты и обстоятельства совершения преступления, а также круг других лиц, причастных к данным преступлениям, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.