Жителей Тамбовской области предупреждают о сильном ветре

В Тамбовской области ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 16 м/с. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, с вероятностью 50-60% прогнозируется возникновение ЧС, связанных с обрывом (повреждением) ЛЭП, линий связи, обрушением слабоукрепленных, ветхих, рекламных конструкций, увеличением ДТП, заторов на трассах, ограничениями в работе авиации.

Спасатели просят жителей региона быть более внимательными. Водителей снизить скоростной режим. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звонить по номеру экстренных служб «101». «Единый телефон доверия» ГУ МЧС по Тамбовской области - 8 (4752) 72 99 50.