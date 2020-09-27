Коронавирус в Тамбовской области на 27 сентября: инфекцией заразился 41 человек

фото из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тамбовской области прирост зараженных за минувшие сутки составил 41 человек. Как сообщил региональный оперштаб, среди зараженных семь мужчин, 28 женщин, шесть детей (девочки 8, 8, 10 лет, мальчики 9, 15, 16 лет). Возраст взрослых от 23 до 80 лет. Все контактировали с заболевшими. За время эпидемии в Тамбовской области зарегистрировали 7599 случаев коронавируса (2431 без клинических проявлений).

Окончили лечение и выздоровели 6900 пациентов: 3110 выписали из стационара, 3790 сняли с амбулаторного наблюдения. На госпитализации - 357 человек, из них диагноз «пневмония» у 292. На домашнем карантине - 1399 тамбовчан (из них подтвержденных случаев - 292, они входят в общее количество).

Сняты с наблюдения на дому - 20620. Выписаны из больниц - 4677. Всего обследованных - 27053.