Тамбовчанин «увел» у знакомого телефон

Тамбовские полицейские раскрыли совершенное ранее мошенничество. 5 сентября в Тамбове на улице Рылеева к 27-летнему мужчине обратился знакомый, который попросил у него на время мобильный телефон марки «Ксяоми». 27-летний тамбовчанин не отказал в просьбе и отдал гаджет в чужие руки. В итоге по прошествии времени аферист пропал вместе с телефоном. Владелец мобильника попытался самостоятельно найти злоумышленника, но не смог. Тогда он обратился в органы правопорядка.

По подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали 28-летнего мужчину, проживающего на улице Рылеева. Телефон у него изъяли и вернули владельцу. Известно, что ранее он уже имел криминальный опыт и совершал схожие преступления.

- По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.